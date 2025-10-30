Мать пропавшего пловца Свечникова пообещала вознаграждение за информацию о сыне

Мать пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова Галина объявила о вознаграждении в 1 миллион рублей за информацию о нахождении ее сына.

«Просим очевидцев найтись. Объявили вознаграждение в 1 млн рублей. Возможно, сработает», — цитирует Свечникову РИА Новости Спорт.

24 августа состоялся международный заплыв, организованный Олимпийским комитетом Турции. 29-летний Свечников стал единственным из 3000 участников, кто не добрался до финиша.

В операции по поиску россиянина задействованы пять катеров и вертолет береговой охраны, а также водолазы и гидролокатор. На данный момент она не привела к каким-либо результатам. 19 сентября сообщалось, что к поискам подключилась гуманитарная организация Красный Крест. 10 октября мать заявила, что хочет отправиться на место его поисков.