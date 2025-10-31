Мать пропавшего пловца Свечникова считает, что организаторы заплыва что-то скрывают

Мать пропавшего при заплыве через Босфор россиянина Николая Свечникова Галина Свечникова рассказала, что родственники придерживаются мнения о том, что организаторы заплыва что-то от них скрывают.

«Если была хорошо организована спасательная операция, находились лодки по бокам, и как-то вдруг пропал человек. Так же не бывает. Он физически хорошо был подготовлен к соревнованиям. Как будто был человек и вдруг его нет», — цитирует Свечникову РИА «Новости».

По ее словам, наравне с молодыми спортсменами в заплыве участвовали женщины и пожилые люди. Спасатели же утверждают, что находились по краям маршрута гонки.

«Ни вправо, ни влево — он не мог никуда деться. Я не понимаю», — добавила Свечникова.

24 августа состоялся международный заплыв, организованный Олимпийским комитетом Турции. 29-летний Свечников стал единственным из 3000 участников, кто не добрался до финиша.