Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова не исключает, что он жив

Мать пропавшего в Босфорском проливе пловца Николая Свечникова Галина считает, что сын может быть жив.

«У нас есть версия, что его унесло течением и он находится где-то в бессознательном состоянии. Возможно, его кто-то выхаживает, или он потерял память, или он находится в какой-то трудной жизненной ситуации — не знает, куда пойти, куда обратиться. У него в Стамбуле никого нет», — цитирует Свечникову РИА «Новости».

24 августа состоялся международный заплыв, организованный Олимпийским комитетом Турции. 29-летний Свечников стал единственным из 3000 участников, кто не добрался до финиша.

В операции по поиску россиянина задействованы пять катеров и вертолет береговой охраны, а также водолазы и гидролокатор. На данный момент она не привела к каким-либо результатам. 19 сентября сообщалось, что к поискам подключилась гуманитарная организация Красный Крест. 10 октября мать заявила, что хочет отправиться на место его поисков.