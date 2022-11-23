Матыцин: «Мировой рекорд Колесникова доказал, что российские спортсмены являются бойцами»

23 ноября, 21:25
Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на результат Климента Колесникова на чемпионате России по плаванию на короткой воде.
«Рекорд Климента Колесникова в очередной раз доказывает, что российские спортсмены — настоящие бойцы. Несмотря на колоссальное давление, под которым они находятся, ребята не просто не унывают, а, напротив, продолжают добиваться высочайших результатов и устанавливают мировые рекорды», — цитирует Матыцина ТАСС.
23 ноября россиянин на дистанции 50 м на спине показал результат 22,11 секунды, установив мировой рекорд.