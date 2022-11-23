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23 ноября, 21:25

Матыцин: «Мировой рекорд Колесникова доказал, что российские спортсмены являются бойцами»

Матыцин отреагировал на мировой рекорд Колесникова на чемпионате России по плаванию
Виктория Кравченко
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Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на результат Климента Колесникова на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

«Рекорд Климента Колесникова в очередной раз доказывает, что российские спортсмены — настоящие бойцы. Несмотря на колоссальное давление, под которым они находятся, ребята не просто не унывают, а, напротив, продолжают добиваться высочайших результатов и устанавливают мировые рекорды», — цитирует Матыцина ТАСС.

23 ноября россиянин на дистанции 50 м на спине показал результат 22,11 секунды, установив мировой рекорд.

Предыдущий рекорд принадлежал французу Флорану Маноду. 6 декабря 2014 года он преодолел дистанцию за 22,22 секунды.

Источник: https://tass.ru/sport/16410969
Климент Колесников
Олег Матыцин
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Климент Колесников победил на дистанции 50 м на спине на чемпионате России с рекордом мира

Поздняков: «Безусловно, рекорд Колесникова — это очень знаковое событие для мирового плавания»