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Сегодня, 13:40

Мазепин назвал приоритетом возвращение российских пловцов на международную арену

Руслан Минаев
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Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин прокомментировал свое избрание на должность.

Он отметил, что все четыре федерации — Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду — будут равными партнерами.

«Подчеркну, у нас есть внешние вызовы, серьезные, мы должны помогать друг другу, как и все спортивные федерации, чтобы вернуть российский спорт на международную арену, вернуть былые достижения. Россия все-таки спортивная держава. Это предложение, от которого я не мог отказаться, это моя родная федерация. Я более 10 лет возглавляю наблюдательный совет», — цитирует Мазепина ТАСС.

Сборная России по&nbsp;синхронному плаванию. Федерации водных видов спорта тоже решили объединить. Следующие на очереди лыжи?

Источник: ТАСС
Дмитрий Мазепин

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