Мазепин остался единственным кандидатом на пост главы Федерации водных видов спорта России

В пресс-службе Всероссийской федерации плавания (ВФП) заявили, что Дмитрий Мазепин является единственным кандидатом на пост президента Федерации водных видов спорта России.

«Дмитрий Аркадьевич Мазепин является единственным кандидатом на пост президента федерации», — приводит ответ пресс-службы ВФП ТАСС.

Выборная конференция состоится 31 октября в Москве. 1 октября президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников выдвинул предложение об объединении федераций водных видов спорта.