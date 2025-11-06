Видео
Плавание

6 ноября, 18:24

Мазепин рассказал о вмешательстве США при допуске российских пловцов

Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин рассказал о вмешательстве членов исполкома World Aquatics из Северной Америки в ситуацию с допуском россиян.

«Не могу сказать, что мы боремся с международной федерацией водных видов спорта. Мы все-таки сотрудничаем с ней, они нас слышат. Другое дело, что в исполком входят разные представители, многие страны нас ждут, нам рады. Некоторые страны, в частности североамериканские представители, всячески мешают нам, чтобы мы выступали», — цитирует Мазепина ТАСС.

4 ноября World Aquatics допустила российских ватерполистов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе с 1 января 2026 года.

Ранее федерация допустила российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. В 2025 году россияне впервые за шесть лет выступили на чемпионате мира по водным видам спорта.

Источник: ТАСС
Дмитрий Мазепин
