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Сегодня, 11:33

Международная федерация плавания дисквалифицировала россиянина Бойкова на два года

Иван Торопцев
Корреспондент
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Международная федерация плавания (World Aquatics) дисквалифицировала россиянина Василия Бойкова на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Срок дисквалификации спортсмена истечет 2 июня 2023 года. Он был наказан за нарушение антидопинговых правил в 2012 году.

32-летний Бойков — серебряный призер чемпионата России 2012 года в плавании на открытой воде на дистанции 16 километров. В 2011 году на чемпионате мира в Шанхае он занял седьмое место в плавании на 25 км.

Источник: https://tass.ru/sport/16739575
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