Международная федерация плавания дисквалифицировала россиянина Бойкова на два года

Международная федерация плавания (World Aquatics) дисквалифицировала россиянина Василия Бойкова на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Срок дисквалификации спортсмена истечет 2 июня 2023 года. Он был наказан за нарушение антидопинговых правил в 2012 году.

32-летний Бойков — серебряный призер чемпионата России 2012 года в плавании на открытой воде на дистанции 16 километров. В 2011 году на чемпионате мира в Шанхае он занял седьмое место в плавании на 25 км.