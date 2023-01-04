Международная федерация плавания дисквалифицировала россиянина Бойкова на два года

Допинг
Сегодня, 11:33
Международная федерация плавания (World Aquatics) дисквалифицировала россиянина Василия Бойкова на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Срок дисквалификации спортсмена истечет 2 июня 2023 года. Он был наказан за нарушение антидопинговых правил в 2012 году.
32-летний Бойков — серебряный призер чемпионата России 2012 года в плавании на открытой воде на дистанции 16 километров. В 2011 году на чемпионате мира в Шанхае он занял седьмое место в плавании на 25 км.