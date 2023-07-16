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Плавание

Сегодня, 14:37

Международная федерация плавания отложила рассмотрение вопроса о допуске российских спортсменов

Алина Савинова
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Международная федерация плавания (World Aquatics) отложила рассмотрение вопроса о предоставлении допуска спортсменам из России и Белоруссии на турниры под своей эгидой в нейтральном статусе.

«У бюро World Aquatics нет оснований полагать, что вопрос будущего выступления спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях World Aquatics будет изучаться во время чемпионата мира по водным видам спорта 2023 года в Фукуоке», — приводит ТАСС слова заявления организации.

Чемпионат мира в Японии стартовал 14 июля и завершится 30 июля.

Российские пловцы отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой World Aquatics с марта 2022 года. В марте 2023-го Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к турнирам российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе.

Весной сообщалось, что рабочая группа Международной федерации плавания (FINA) начала разрабатывать план возвращения спортсменов из России и Белоруссии на соревнования.

Источник: https://tass.ru/sport/18286023
плавание
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