Международная федерация плавания рассмотрит вопрос допуска россиян на соревнования

Рабочая группа Международной федерации плавания (FINA) изучит вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Всемирное бюро водных видов спорта собралось сегодня и поддержало заявление исполкома МОК от 28 марта 2023 года относительно потенциального будущего участия спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях. Всемирное бюро водных видов спорта утвердило создание рабочей группы для изучения возможности участия спортсменов с российским или белорусским паспортом в будущих международных соревнованиях по водным видам спорта в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов», — приводит ТАСС заявление FINA.

Также сообщается о том, что рабочая группа представит отчет о возможном участии российских или белорусских спортсменов на следующем заседании бюро в июле 2023 года.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным организациям допустить россиян до участия в турнирах в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано разрешить выступать только тем спортсменам, которые не связаны с вооруженными силами и не выражали публичную поддержку специальной военной операции. Также россиянам запрещено выступать в командных соревнованиях.