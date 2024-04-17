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Сегодня, 13:56

Минаков не считает себя заочным чемпионом мира после результата на чемпионате России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский пловец Андрей Минаков заявил, что не может приравнивать себя к статусу чемпиона мира по времени, показаннному на внутрироссийских соревнованиях.

16 апреля Минаков победил в дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате России в Казани. Его результат — 50,86 секунды. На чемпионате мира в Дохе, который проходил в феврале, золото завоевал португалец Диогу Рибейро с результатом 51,17 секунды.

«Да, обидно осознавать, но с этим ничего не поделаешь. Но стоит отметить тот факт, что в Доху приехали не все лидеры. Если бы они воспринимали эти старты более серьезно, то точно результаты были бы выше. Однако все равно обидно, потому что таких возможностей в будущем не будет», — цитирует Минакова ТАСС.

Источник: ТАСС
Плавание
Андрей Минаков
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