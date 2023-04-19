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Плавание

Сегодня, 14:35

Минаков заявил, что не сталкивался с агрессией на соревнованиях в США

Алина Савинова
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Трехкратный призер чемпионатов мира по плаванию Андрей Минаков рассказал об отношении к себе со стороны иностранных спортсменов на соревнованиях в США.

«Все болеют за прогресс спорта, за прогресс плавания, поэтому работаем в дружеской атмосфере», — приводит ТАСС слова Минакова.

Россиянин с 2020 года учится в Стэнфордском университете и выступает в соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта.

Российские пловцы с марта 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации плавания, однако запрет не распространяется на Национальную ассоциацию студенческого спорта, которая является независимой организацией.

Источник: https://tass.ru/sport/17559251
плавание
Андрей Минаков
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