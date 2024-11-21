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Плавание

Сегодня, 17:10

Министр спорта Дегтярев назвал решение World Aquatics следствием объединения федераций водных видов

Алина Савинова
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал решение Международной федерации плавания (World Aquatics) о снятии запрета на участие российских и белорусских спортсменов в эстафетах, групповых дисциплинах по синхронному плаванию и синхронных прыжках в воду.

«Решение World Aquatics снять запрет на участие российских и белорусских спортсменов в состязаниях по синхронному плаванию и синхронных прыжках в воду последовало сразу после приведения нашей структуры управления водными видами спорта в соответствие с международными стандартами и создания единой Федерации водных видов спорта России. Обновленное руководство федерации имеет поддержку государства в лице Минспорта, мандат на проведение международных переговоров от лица своего спортивного сообщества и необходимые для этого связи в World Aquatics. Результат не заставил себя ждать», — приводит ТАСС слова Дегтярева.

В конце октября Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду проголосовали за объединение в одну организацию. Федерацию водных видов спорта России возглавил Дмитрий Мазепин.

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев

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