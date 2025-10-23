Министр спорта РФ направит ноту президенту МОК из-за недопуска российских пловцов на чемпионат Европы в Польше

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев отреагировал на ситуацию с недопуском российских спортсменов на чемпионат Европы по плаванию в Польше.

«Решение властей Польши не допустить российских спортсменов на чемпионат Европы по плаванию — вопиющее нарушение фундаментальных принципов Олимпийской хартии. В связи с этим Олимпийский комитет России направит ноту президенту МОК Кирсти Ковентри с требованием дать оценку действиям Польши и принять в отношении нее меры, аналогичные тем, что были применены к Индонезии. Когда Индонезия отказала во въезде израильским спортсменам, МОК незамедлительно ввел против нее жесткие меры, поставив под угрозу проведение Олимпийских игр в этой стране. Кроме того, исполком МОК в своем последнем решении четко дал понять: участие спортсменов в международных соревнованиях должно быть гарантировано вне зависимости от национальности, а дискриминация по политическим мотивам несовместима с олимпийским движением. Эти принципы одинаковы для всех — и они касаются в том числе России», — сказал Дегтярев.

Министр спорта также призвал Международный олимпийский комитет (МОК) к последовательности.

«В случае с Польшей мы пока что не видим даже формального осуждения. Это очевидные двойные стандарты. Мы ожидаем от МОК последовательности в защите олимпийских принципов и права спортсменов на равное участие в международных соревнованиях», — добавил Дегтярев.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Польше пройдет 7-9 декабря 2025 года в Люблине.

World Aquatics допускает российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.