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Сегодня, 19:06

Министр спорта Татарстана заявил, что Казань готова принять чемпионат мира по водным видам спорта

Алина Савинова
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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, выступая на форуме «Россия — спортивная держава», ответил на вопрос о переносе чемпионата мира по водным видам спорта на 2029 год.

19 октября в Перми проходит XI международный форум «Россия — спортивная держава», приуроченный к 100-летию системы управления спортивной сферой РФ и 300-летию города.

«Это официально через бюро. Да, 2029 год. Пока больше движений не было. Будем смотреть, как будет развиваться геополитическая ситуация. Мы за, мы готовы. Вы знаете, что есть ряд проектов, которые мы заморозили из-за всех этих переносов. Ждем решения от международной федерация. Будут ли они готовы проводить соревнования в России. Мы готовы провести чемпионат мира в Казани, тем более такой опыт у нас был. Мы не будем использовать стадион. Обойдемся временными конструкциями, либо же будем реализовать проект строительства национальной арены. Можно многое об этом говорить», — приводит «РБ Спорт» слова Леонова.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 должен был состояться в Казани, но отложен на 2029 год. Казань могла бы принять ЧМ во второй раз. Турнир уже проходил в столице Татарстана — в 2015 году. В 2021 году город принимал чемпионат Европы по плаванию.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ministr-sporta-tatarstana-my-gotovy-provesti-chempionat-mira-po-vodny-m-vidam-sporta-v-kazani/
Владимир Леонов
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