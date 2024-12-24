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Сегодня, 15:09

Пятикратный чемпион мира по плаванию Лифинцев: «Овечкин говорил обо мне? Ни фига себе!»

Пловец Мирон Лифинцев
Мирон Лифинцев.
Фото Global Look Press
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Российский пловец Мирон Лифинцев отреагировал на то, что нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин упомянул о достижениях 18-летнего спортсмена в своем интервью.

«Александр Овечкин меня хвалил? Сам Овечкин обо мне говорил? Ничего себе... Ни фига себе! Я впечатлен. Честно скажу: даже близко не интересуюсь хоккеем. Но о достижениях Овечкина наслышан. Для меня значимо, что он меня отметил. Это очень достойно», — приводит слова Лифинцева matchtv.ru.

Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев и&nbsp;Мирон Лифинцев завоевали золото в&nbsp;комбинированной эстафете 4 по&nbsp;100 метров на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;плаванию на&nbsp;короткой воде в&nbsp;Будапеште. Красивое возвращение российских пловцов. Супергерой Лифинцев и мировой рекорд в эстафете

С 10 по 15 декабря в Будапеште состоялся чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Лифинцев завоевал пять золотых медалей на дистанциях 50 и 100 м на спине, в смешанных комбинированных эстафетах 4х50 и 4х100 м и в мужской комбинированной эстафете 4х100 м. Он также является многократным чемпионом России.

Мирон Лифинцев. «Медали в эстафетах — незабываемый спектр эмоций». Лифинцев — о выступлении в Будапеште, общении с иностранцами и своих рекордах
Источник: matchtv.ru
Александр Овечкин
Мирон Лифинцев
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