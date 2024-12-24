Пятикратный чемпион мира по плаванию Лифинцев: «Овечкин говорил обо мне? Ни фига себе!»

Российский пловец Мирон Лифинцев отреагировал на то, что нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин упомянул о достижениях 18-летнего спортсмена в своем интервью.

«Александр Овечкин меня хвалил? Сам Овечкин обо мне говорил? Ничего себе... Ни фига себе! Я впечатлен. Честно скажу: даже близко не интересуюсь хоккеем. Но о достижениях Овечкина наслышан. Для меня значимо, что он меня отметил. Это очень достойно», — приводит слова Лифинцева matchtv.ru.

С 10 по 15 декабря в Будапеште состоялся чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Лифинцев завоевал пять золотых медалей на дистанциях 50 и 100 м на спине, в смешанных комбинированных эстафетах 4х50 и 4х100 м и в мужской комбинированной эстафете 4х100 м. Он также является многократным чемпионом России.