Мировой рекорд российского пловца Колесникова пока не ратифицировали

Международная федерация плавания (World Aquatics) до сих пор не ратифицировала мировой рекорд российского пловца Климента Колесникова на дистанции 50 метров на спине.

«Что касается процесса ратификации мировых рекордов, то рекорды, установленные в период, когда Климент Колесников проплыл 50 метров на спине 22 ноября 2022 года, все еще находятся на рассмотрении», — цитирует ТАСС представителя World Aquatics.

22 ноября на чемпионате России на короткой воде Колесников установил новый мировой рекорд на дистанции 50 м на спине — 22,11 секунды. World Aquatics после этого сообщила о начале процесса ратификации рекорда.

22-летний Колесников — серебряный (100 м на спине) и бронзовйый (100 м вольным стилем) призер Олимпиады в Токио. На счету спортсмена одна серебряная и две бронзовые награды чемпионата мира 2019 года. Россиянин также является шестикратным чемпионом мира на короткой воде.