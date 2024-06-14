Мишарина и Степанов стали победителями чемпионата России по плаванию на открытой воде

Ксения Мишарина и Александр Степанов завоевали золотые медали на чемпионате России по плаванию на открытой воде в Ростове-на-Дону.

15-летняя спортсменка проплыла 5 км за 59 минут 22,95 секунды. Второе место в соревнованиях среди женщин заняла Маргарита Ершова (59.46,68). Третьей стала Екатерина Сорокина (59.47,71).

У мужчин заплыв выиграл Степанов с результатом 55 минут 36,11 секунды. Вторым финишировал Кирилл Беляев (55.42,00). Тройку лидеров замкнул Денис Адеев (55.43,84).

Чемпионат России по плаванию на открытой воде в Ростове-на-Дону проходил с 12 по 14 июня. В соревнованиях участвовали спортсмены не моложе 2010 года рождения.