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Плавание

Сегодня, 13:30

Мужская и женская сборные России прошли в финалы комбинированных эстафет на ЧМ

Алина Савинова
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Мужская сборная России квалифицировалась в финал комбинированной эстафеты 4x100 м на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште.

По итогам предварительных заплывов российские пловцы (Павел Самусенко, Александр Жигалов, Андрей Минаков и Дмитрий Жаворонков) показали второе время — 3 минуты 22,08 секунды.

Женская сборная России в составе Елизаветы Агапитовой, Юлии Ефимовой, Арины Сурковой и Дарьи Трофимовой с шестого места вышла в финал комбинированной эстафеты 4x100 м (время в предварительных заплывах — 3 минуты 51,81 секунды).

Плавание
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