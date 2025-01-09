Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 14:48

Олимпийская чемпионка по плаванию Хоссу завершила карьеру

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Трехкратная олимпийская чемпионка пловчиха Катинка Хоссу из Венгрии объявила о завершении профессиональной карьеры.

«Я объявляю о завершении карьеры. Спасибо всем, кто принимал в ней участие. На протяжении тридцати лет бассейн был моим домом, убежищем, где я находила утешение и силу. По мере развития карьеры в плавании я прошла путь от любопытного ребенка до одной из самых успешных пловчих в истории. Сейчас, оглядываясь на свою карьеру, я испытываю огромное чувство удовлетворения. Медали и рекорды бесценны, но самое главное — это моя неугасающая любовь к плаванию», — написала Хоссу в социальных сетях.

Пловчиха также добавила, что в ближайшие годы хочет поделиться этой страстью с другими — научить молодых пловцов волшебству, которое она нашла в воде. Для нее плавание — это больше, чем спорт, это путешествие длиною в жизнь, наполненное любовью, ростом и стремлением к совершенству.

35-летняя Хоссу является 26-кратной чемпионкой мира и 35-кратной чемпионкой Европы.

Плавание
Катинка Хоссу
Читайте также
В Калифорнии сгорели дома известных актеров из-за лесных пожаров
Отец Илона Маска заявил о желании сына купить «Ливерпуль»
Обвиненный в убийстве своих детей в Тверской области мужчина умер в больнице
Исинбаева прилетела в Волгоград на похороны тренера Трофимова
Почему Хлусевича убирают из «Спартака», правда ли, что у Станковича к нему личная неприязнь и может ли «Зенит» купить защитника. Трансферная тайна красно-белых
В МВД рассказали о двух схемах действий мошенников через «Госуслуги»
Сегодня
Вчера
Неделя