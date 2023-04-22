Олимпийская чемпионка Шонмакер поздравила Чикунову, побившую ее мировой рекорд

Олимпийская чемпионка Татьяна Шонмакер из ЮАР поздравила россиянку Евгению Чикунову, побившую ее мировой рекорд.

«Да, да, да! Ты просто разгромила его, девочка. Мои поздравления! Просто хотела бы крепко обнять тебя сейчас», — написала Шонмакер в социальных сетях.

18-летняя Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом на чемпионате России в Казани. Россиянка показала результат 2.17,55 — это более чем на секунду быстрее предыдущего рекорда мира, принадлежащий Шонмакер.