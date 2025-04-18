Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 12:25

Олимпийский чемпион Токио-2020 Хафнауи отстранен от соревнований на 21 месяц

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион Токио-2020 в плавании на 400 м вольным стилем тунисец Ахмед Хафнауи отстранен от соревнований на 21 месяц, сообщает Reuters.

22-летний пловец трижды за 12 месяцев нарушил правило предоставления информации о своем местонахождении. Дисквалификация Хафнауи продлится до 10 января 2026 года, все результаты тунисца с 11 апреля 2024-го будут аннулированы.

Хафнуи является олимпийским чемпионом Игр-2020 на дистанции 400 м, а также двукратным чемпионом мира на дистанциях 800 и 1500 м вольным стилем.

Читайте также
Кросби и Малкин подарили Овечкину часы после обновления рекорда Гретцки
Капитан сборной Латвии выступил против сборной России на Олимпиаде-2026
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
Яна Рудковская в ярости: «Ты унижал детей!» – громкий скандал с тренером Розановым, домогательства к Жилиной и перспективы суда
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
Популярное видео
Изменения в тренерском штабе СКА
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя