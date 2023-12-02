Олимпийского чемпиона по плаванию Келлера осудили на три года условно за штурм Капитолия

Американский пловец Клит Келлер приговорен к трем годам условного заключения за участие в беспорядках в Капитолии США, сообщает ABC News.

По данным источника, помимо трех лет условного заключения, Келлер был приговорен к шести месяцам домашнего ареста и 360 часам общественных работ. Федеральные прокуроры добивались десяти месяцев тюремного заключения олимпийский чемпион

6 января 2021 года митинг сторонников действующего президента-республиканца Дональда Трампа завершился попыткой силового захвата здания Конгресса. В сентябре 2021 года Келлер признал себя виновным по одному из семи пунктов обвинения в препятствовании официальному разбирательству, а также выразил желание сотрудничать со следствием.

41-летний Келлер — двукратный чемпион, а также серебряный призер Олимпийских игр в эстафете 4х200 метров вольным стилем, двукратный бронзовый призер Игр на 400-метровке комплексным плаванием и четырехкратный чемпион мира.