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Сегодня, 20:23

Панкратов: «Чикунова и Колесников — лучшие спортсмены страны в 2023 году»

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Двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов назвал лучших спортсменов России в 2023 году.

«В том, что Чикунова и Колесников — лучшие спортсмены страны в 2023 году, не может быть сомнений, — приводит Metaratings.ru слова Панкратова. — С кем мы можем их сравнивать — с теннисистами и хоккеистами? Но что они выиграли за прошедший сезон? Как можно сравнивать участие в финале одного из четырех турниров Большого шлема и высочайшее достижение в истории? Думаю, что в рекордах Чикуновой и Колесникова большая заслуга тренеров. Они смогли мотивировать спортсменов в таких условиях. Ну и, конечно, они сами действительно удивительные люди».

18-летняя Чикунова на чемпионате России в Казани установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом, преодолев дистанцию за две минуты 17,55 секунды.

23-летний Колесников в финале Кубка России в Казани установил рекорд на дистанции 50 м на спине, показав время 23,55 секунды.

Источник: metaratings.ru
Евгения Чикунова
Климент Колесников
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