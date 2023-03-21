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Сегодня, 11:30

Первый этап Кубка России по плаванию проведут на Сахалине

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В мае этого года Сахалин примет первый этап Кубка России по плаванию. Соревнования пройдут в Центре водных видов спорта Южно-Сахалинска.

«Я просто поражен сахалинским водным комплексом. Это бассейн нового поколения. У вас тут хорошая логистика. Сюда приедут не один-два спортсмена, а целое ядро сборной. У нас есть Всемирная федерация водных видов спорта, развивающая несколько видов спорта», — приводит слова вице-президента Всероссийской федерации плавания Александра Данилова Sakh.online.

Помимо соревнований в привычных дистанциях и возрастных категориях в рамках этапа в Южно-Сахалинске так же пройдет плавание в категории «Мастерс», где спортсмены всех возрастов: от 25 до 100 лет — смогут показать себя каждый в своей категории.

Источник: https://sakh.online/news/30/2023-03-21/pervyy-etap-kubka-rossii-po-plavaniyu-provedut-na-sahaline-362411
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