Пловчиха Чикунова считает, что все россияне достойны выступать на международных соревнованиях

10 ноября, 19:20
Пловчиха Евгения Чикунова заявила, что все российские спортсмены заслуживают выступать на международных соревнованиях.
«Я очень надеюсь, что скоро подтянутся и другие федерации. Хочется, чтобы наши спортсмены выступали на международной арене. Я очень рада, что наша федерация смогла добиться для нас участия в международных соревнованиях. У нас сильнейшие спортсмены в стране, все заслуживают выступать», — цитирует Чикунову ТАСС.
4 ноября World Aquatics допустила российских ватерполистов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе с 1 января 2026 года.
Poet Mechtayuschy
Российские спортсмены самые лучшие, выносливые, умные, честные. С Победой!
13.11.2025
Фирсыч
Флаг у тебя лишний. Будут выступать без флага.
11.11.2025
Labubal
РОССИЯ :handshake::wave::flag_ru:
11.11.2025
Мику
Конечно достойны выступать и будут выступать :flag_ru::flag_ru:
10.11.2025