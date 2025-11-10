Видео
Плавание

10 ноября, 19:20

Пловчиха Чикунова считает, что все россияне достойны выступать на международных соревнованиях

Сергей Ярошенко

Пловчиха Евгения Чикунова заявила, что все российские спортсмены заслуживают выступать на международных соревнованиях.

«Я очень надеюсь, что скоро подтянутся и другие федерации. Хочется, чтобы наши спортсмены выступали на международной арене. Я очень рада, что наша федерация смогла добиться для нас участия в международных соревнованиях. У нас сильнейшие спортсмены в стране, все заслуживают выступать», — цитирует Чикунову ТАСС.

4 ноября World Aquatics допустила российских ватерполистов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе с 1 января 2026 года.

Источник: ТАСС
4

  • Poet Mechtayuschy

    Российские спортсмены самые лучшие, выносливые, умные, честные. С Победой!

    13.11.2025

  • Фирсыч

    Флаг у тебя лишний. Будут выступать без флага.

    11.11.2025

  • Labubal

    РОССИЯ :handshake::wave::flag_ru:

    11.11.2025

  • Мику

    Конечно достойны выступать и будут выступать :flag_ru::flag_ru:

    10.11.2025

    Евгения Чикунова
