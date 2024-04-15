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Плавание

Сегодня, 20:37

Чикунова призналась, что рада поражению от Белоногофф: «Я рада за свою подругу. Татьяна, вы легенда!»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская пловичха Евгения Чикунова прокомментировала свое выступление на чемпионате России по плаванию.

На дистанции 50 м брассом Чикунова (30,75 секунды) заняла второе место. Победила на данной дистанции Татьяна Белоногофф (30,54), третье место заняла Юлия Ефимова (30,78).

«Результатом я довольна, немного улучшила свои секунды. В целом довольна, но больше всего я рада за свою подругу Таню Белоногофф. Татьяна, вы легенда! У меня в принципе на полтиннике не очень большие шансы выигрывать, особенно когда вернулась Юлия Ефимова. Она больше готовится сейчас на 50 и 100 м, так что мои шансы на победу резко упали. Не стоило списывать Таню со счетов, что я и делала, знала, что Таня будет бороться, это точно. Для меня в принципе идеальный расклад вышел, Таня — первая, а я — вторая. Так как мы у одного тренера, он сегодня счастлив.

Много раз говорила, что воспринимаю Ефимову как такого же соперника, как и других девушек. Не списываю ее со счетов, но не считаю ее главным своим соперником. Если завтра буду плыть, все будет нормально, если послезавтра, еще лучше. Вижу хорошие для себя расклады на сотке, быстрый полтинник получился, будем надеяться, что второй будет очень хороший. И там уже можно будет ориентироваться на хорошие секунды на 200 м. Это, как всегда, основная дистанция», — сказала Чикунова.

Плавание
Евгения Чикунова
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