Ефимова о третьем месте на чемпионате России по плаванию: «50 метров — это лотерея. Не попала в касание»

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова прокомментировала свое выступление на чемпионате России на дистанции 50 метров брассом.

Ефимова заняла третье место с результатом 30,78 секунды, уступив Татьяне Белоногофф (30,54) и Евгении Чикуновой (30,75).

«50 метров — это не олимпийская дистанция, поэтому, как бы я тут ни проплыла, для Парижа этого недостаточно. Вчера было чуть попроще, ну и я так предполагаю, что старт, как обычно, не очень получился. Результат — не очень, в касание не попала. Ничего страшного. Это полтинник, это лотерея, работаем дальше.

Девочки были немного дальше, этот момент я тоже упустила. Не особо видно, кто где, да и я обычно не смотрю. Работаешь обычно с самой собой, своим временем. Тренируюсь, главное — в удовольствие работать. Был хороший перерыв, мотивация пришла со временем. Могло быть такое, что я не вернусь, но у меня была мотивация», — сказала Ефимова.

Ефимова — единственная на текущий момент россиянка в плавании, которая заявила о своем желании выступить на Олимпиаде в Париже.