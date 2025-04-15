Зарубенкова о победе на ЧР по плаванию: «Думала, что проиграла какие-то сотые, смотрела на табло и была в шоке»

Дарья Зарубенкова прокомментировала свою победу в финальном заплыве на 200 м на спине на чемпионате России по плаванию-2025.

Спортсменка проплыла дистанцию за 2 минуты и 10,44 секунды, выполнив квалификационный норматив (2.11,08) установленный ФВВСР для участия в чемпионате мира.

— Цель была отобраться, нужно было улучшить свое изначальное время, плыть по нормативу, плюс попадать в двойку. Мне показалось, что не попала в касание, но позже мне сказали, что и Милана Степанова тоже не попала. Изначально думала, что это я проиграла какие-то сотые, смотрела на табло и была в шоке.

— В заявке у вас было 2.12,75.

— Мое заявочное время здесь было с Игр БРИКС, тогда я сама не ожидала что могу показать такой результат. В этом году я уже показывала результаты лучше, чем в прошлом, поэтому рассчитывала, что смогу проплыть лучше. Надеялась, настраивалась на лучшее время.

Вчера была полтинник, это не моя коронная дистанция от слова совсем. Вся ставка в основном была на 200 сегодня, они получились, я расплылась. Завтра еще сотня.

— Планируете работать над дистанцией 50 метров?

— Мы в основном делаем упор на 100 и 200, в основном даже на 200, потому что на таких тяжелых дистанциях меньше конкуренции. Плюс у меня нет как таковых данных для полтинника. Тренируемся, но не получается.

— Из 2.10,00 реально в этом году выплыть?

— Работаем. Выплыть реально, а там и норматив МСМК недалеко. Нужно просто работать. Впереди чемпионат мира.

— Еще и первенство мира, вы же проходите по возрасту.

— Скорее всего, поедем и туда, и туда, потому что чемпионат мира будет проходить в конце июля — начале августа, а первенство мира состоится ближе к концу августа.

— Осталось податься на нейтральный статус.

— Да, да, именно так.

Чемпионат России по плаванию проходит в Казани с 13 по 18 апреля.