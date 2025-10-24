Пловцы Кош и Лиендо установили мировые рекорды на этапе Кубка мира в Канаде

Венгерский пловец Хуберт Кош установил мировой рекорд на дистанции 200 метров на спине на короткой воде.

На этапе Кубка мира в Торонто Кош проплыл дистанцию за 1 минуту 45,12 секунды, обойдя предыдущего рекордсмена австралийца Мича Ларкина, который показал результат 1 минута и 45,63 секунды в ноябре 2015 года.

Канадский пловец Джошуа Лиендо также установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем. Он преодолел дистанцию за 47,68 секунды, улучшив результат швейцарца Ноэ Понти, который в декабре 2024 года проплыл дистанцию за 47,71 секунды.