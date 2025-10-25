Видео
Плавание

25 октября, 14:20

Пловец Степанов назвал систему образования «неправильной»: «Большинство учителей смотрели как на идиота»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Двукратный победитель Универсиады и рекордсмен России на дистанции 800 метров Александр Степанов в интервью «СЭ» поделился мнением о российских школах.

— Я увлекаюсь биологией, историей, Минаева смотрю, Файба. Если бы так преподавали в школе, я бы любил все предметы. А в моей школе большинство учителей смотрели на тебя как на идиота, если подошел спросить после урока. У них логика — за сколько нам заплатили, столько и отработаем. Уважаю их труд, но такой подход не понимаю.

Мне вообще кажется, у нас неправильная система образования. На детей не пытаются смотреть как на людей, которым надо грамотно передать знания. Есть книга в программе — учитель литературы будет рассказывать про ее потаенный смысл, хотя в своем детстве он тоже вряд ли его в книге видел. И только с возрастом ты возвращаешься к этим книгам, начинаешь искать этот смысл, рассуждать.

Александр Степанов.«В воскресной школе учили разбирать «калаши» и драться — я ушел». Истории от пловца-«скуфа» Степанова
