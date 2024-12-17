Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 15:10

Пловец Бородин объяснил жест «обоюдно» после победы на чемпионате мира в Будапеште

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Чемпион мира по плаванию Илья Бородин в разговоре с «СЭ» объяснил свое празднование победы на дистанции 400 м брассом.

— Просто прикалывались с пацанами. Джон Мэйсон сказал: «Покажи что-нибудь на камеру». Я думал, может, поцеловать, что-то еще сделать. Ну ладно, пофиг (смеется). Просто вылетело спонтанно, — сказал Бородин «СЭ».

Ранее российский пловец Илья Бородин завоевал золотую медаль чемпионата мира на короткой воде в Будапеште на дистанции 400 м комплексом.

21-летний спортсмен показал время 3.56,83.

Плавание
Илья Бородин
Читайте также
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Нападающий «Рапида» Бургшталлер получил перелом черепа после нападения в Вене
Трамп хочет мира, а ЕС — усилить поддержку Украины. Что пишут СМИ
В Госдуме предложили штрафовать россиян за дарение алкоголя
Баскетболист и бывший муж Седоковой Янис Тимма покончил с собой
В МИДе назвали разоблачения генерала Кириллова угрожающими для противников РФ
Сегодня
Вчера
Неделя