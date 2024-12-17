Пловец Бородин объяснил жест «обоюдно» после победы на чемпионате мира в Будапеште

Чемпион мира по плаванию Илья Бородин в разговоре с «СЭ» объяснил свое празднование победы на дистанции 400 м брассом.

— Просто прикалывались с пацанами. Джон Мэйсон сказал: «Покажи что-нибудь на камеру». Я думал, может, поцеловать, что-то еще сделать. Ну ладно, пофиг (смеется). Просто вылетело спонтанно, — сказал Бородин «СЭ».

Ранее российский пловец Илья Бородин завоевал золотую медаль чемпионата мира на короткой воде в Будапеште на дистанции 400 м комплексом.

21-летний спортсмен показал время 3.56,83.