Плавание

Лос-Анджелес-2028

7 ноября, 11:36

Пловец Евгений Рылов усомнился в правильности своего отказа от нейтрального статуса

Павел Лопатко
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский пловец Евгений Рылов усомнился в правильности своего решения не брать нейтральный статус, чтобы претендовать на участие в международных соревнованиях.

«На самом деле, как показала практика, выступать лучше под нейтральным статусом, чем вообще не выступать. Поэтому, может, мое прошлое решение было не совсем верным», — цитирует 29-летнего спортсмена matchtv.ru.

Евгений Рылов.«Мое прошлое решение было не совсем верным». Евгений Рылов захотел нейтральный статус

Рылов на Олимпийских играх-2020 в Токио завоевал две золотые медали — на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Также на его счету бронза Игр-2016 в Рио-де-Жанейро на 200-метровке на спине и серебро Олимпиады-2020 в эстафете.

Источник: matchtv.ru
3

  • Горын

    Давят на него белофлажники. Дегтярёвы всякие и прочая шолупонь.

    07.11.2025

  • Mario Nikitin

    В воздухе переобулся

    07.11.2025

  • Фирсыч

    А сколько пафоса было!

    07.11.2025

    Евгений Рылов
