Пловец Евгений Рылов усомнился в правильности своего отказа от нейтрального статуса

Российский пловец Евгений Рылов усомнился в правильности своего решения не брать нейтральный статус, чтобы претендовать на участие в международных соревнованиях.

«На самом деле, как показала практика, выступать лучше под нейтральным статусом, чем вообще не выступать. Поэтому, может, мое прошлое решение было не совсем верным», — цитирует 29-летнего спортсмена matchtv.ru.

Рылов на Олимпийских играх-2020 в Токио завоевал две золотые медали — на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Также на его счету бронза Игр-2016 в Рио-де-Жанейро на 200-метровке на спине и серебро Олимпиады-2020 в эстафете.