Пловец Евгений Рылов усомнился в правильности своего отказа от нейтрального статуса

7 ноября, 11:36
Российский пловец Евгений Рылов усомнился в правильности своего решения не брать нейтральный статус, чтобы претендовать на участие в международных соревнованиях.
«На самом деле, как показала практика, выступать лучше под нейтральным статусом, чем вообще не выступать. Поэтому, может, мое прошлое решение было не совсем верным», — цитирует 29-летнего спортсмена matchtv.ru.
Рылов на Олимпийских играх-2020 в Токио завоевал две золотые медали — на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Также на его счету бронза Игр-2016 в Рио-де-Жанейро на 200-метровке на спине и серебро Олимпиады-2020 в эстафете.
Горын
Давят на него белофлажники. Дегтярёвы всякие и прочая шолупонь.
07.11.2025
Mario Nikitin
В воздухе переобулся
07.11.2025
Фирсыч
А сколько пафоса было!
07.11.2025