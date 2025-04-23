Пловец Гирев вернул нейтральный статус World Aquatics

Пловец Иван Гирев вернул нейтральный статус от Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), сообщает независимый орган по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (AQIU).

В октябре 2023 года Гирев получил нейтральный статус для участия в соревнованиях под эгидой World Aquatics, но в апреле 2024 года попросил аннулировать его статус нейтрального спортсмена.

24-летний пловец является серебряным призером Олимпиады-2022 в Токио в эстафете.

Российские спортсмены допускаются к соревнованиям World Aquatics исключительно в нейтральном статусе.