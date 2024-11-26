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Пловец Кожакин — о получении нейтрального статуса после Олимпиады: «Дали понять, что страна поддерживает российских спортсменов, а не нейтральных»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Чемпион России по плаванию Иван Кожакин в интервью «СЭ» рассказал, почему получил нейтральный статус через два месяца после Олимпийских игр 2024 года, а не до, и как была организована процедура.

— В сентябре 2023-го на собрании Олимпийского комитета дали понять, что страна поддерживает российских спортсменов, а не нейтральных, что в приоритете Игры дружбы. Позже периодически появлялись мысли о получении статуса, особенно когда в мае на чемпионате России легко проплыл по отборочному времени и можно было смело ехать на Олимпиаду. Но надо было искать старты и заморачиваться, я бы физически не успел это сделать.

— Как вообще выглядело получение статуса?

— Прислали электронную Google-форму, в ней ставишь пунктики, даешь ссылки на свои соцсети, есть отдельный вопрос, высказывались ли вы где-либо в поддержку военных действий. И в конце спрашивают, согласен ли я с рекомендациями World Aquatics по участию нейтральных спортсменов в соревнованиях — документ, который есть в свободном доступе и в котором нет ничего про осуждение действий государства. Через пять дней прислали, что все подтвердили. Я, наверное, самый чистый, у меня нечего проверять.
Получение нейтрального статуса — история, которая не затрагивает в целом российское плавание. Да, я чемпион России, но лично я решил, что карьера одна, у меня есть цели на будущее. Если не сделаю этого сейчас, не смогу подняться дальше по лестнице. У меня не так много времени, мне 27 лет, но чувствую я себя юниором, хочу пахать и пробовать себя в мировом плавании. Есть гештальт, который надо закрывать.

— Нет ощущения, что это нужно было делать до Парижа?

— Когда Юля [Ефимова] начала всем этим заниматься, появилось чувство: «Блин, круто было б съездить и выступить!» Но в 2028-м в Америке будто получится еще более классный опыт. Если и испытывать уровень Олимпийских игр, то делать это на пике. Но это уже отговорки, конечно. Можно было сделать это и в 2024-м, и в 2028-м.

Иван Кожакин. «Когда я родился, маме сказали — вам жить две недели». Пловец-чемпион Кожакин: протестант из Магадана, получивший нейтральный статус

Плавание

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