Пригода назвал пример для подражания: «Паралимпиец Андрей Калина»

Многократный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода в интервью «СЭ» заявил, что намерен еще долго выступать на высоком уровне. В декабре Пригоде исполнится 29 лет.

— Не так давно вы стали отцом. Это сильно мотивирует продолжать показывать высокие результаты?

— Ребенок — отдельная глава в моей жизни. Понятно, что когда такое событие происходит впервые, то это заставляет тебя поменять приоритеты, образ жизни. К этому нужно адаптироваться, и считаю, что со временем мне удалось найти идеальный баланс. Чтобы и уделять должное внимание ребенку, и правильно заниматься спортом, планировать свою подготовку и работать на перспективу.

— В чем ваш секрет сохранения мотивации и формы?

— Я планирую выступать и дальше, меня ничто не останавливает. Возраст позволяет соревноваться. Сейчас такие времена — нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет. Можно показывать высокие результаты и до, и после. Самый наглядный пример для меня — паралимпиец Андрей Калина, многократный победитель Паралимпийских игр. Андрей брал золото еще на Играх-2004 в Афинах, а этим летом привез медаль высшего достоинства из Парижа-2024. И это в 37 лет. Он служит для меня примером и ориентиром. И важно, что это реальный человек, с которым я общаюсь каждый день, жму руку. Он до сих пор приверженец профессионального спорта, отдает всего себя. Хотя у него тоже есть ребенок, семья. Можно сказать, соблюдает баланс и делает большие дела.

На чемпионате мира-2024 в Будапеште уроженец Санкт-Петербурга завоевал шесть медалей: три золота в эстафетах и три серебра в личных стартах.