Пловец Колесников рассказал, что приблизился к мечте о Porsche 911

28 октября, 10:51
Российский пловец Климент Клесников рассказал, что стал ближе к покупке Porsche.
«Достаточно ли призовых для этого? Скажем так, я приближаюсь к этому», — цитирует Колесникова ТАСС.
На чемпионате мира по водным видам спорта Колесников поделился своей мечтой о Porsche 911. Соревнования проходили с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Колесников завоевал на них 2 золотые медали.
Дмитрий Ушкачев
Порш? Серьезно?! Клименту надо помнить, как его зовут и какую страну он представляет.
30.10.2025
МаратХ
Анастасию Кирпичникову на хорошей машине катать, это хорошее желание
28.10.2025