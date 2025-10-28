Видео
Плавание

28 октября, 10:51

Пловец Колесников рассказал, что приблизился к мечте о Porsche 911

Анастасия Пилипенко

Российский пловец Климент Клесников рассказал, что стал ближе к покупке Porsche.

«Достаточно ли призовых для этого? Скажем так, я приближаюсь к этому», — цитирует Колесникова ТАСС.

На чемпионате мира по водным видам спорта Колесников поделился своей мечтой о Porsche 911. Соревнования проходили с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Колесников завоевал на них 2 золотые медали.

2

  • Дмитрий Ушкачев

    Порш? Серьезно?! Клименту надо помнить, как его зовут и какую страну он представляет.

    30.10.2025

  • МаратХ

    Анастасию Кирпичникову на хорошей машине катать, это хорошее желание

    28.10.2025

    Климент Колесников
