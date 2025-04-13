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Лос-Анджелес-2028

13 апреля, 20:05

Колесников о доработке олимпийской программы: «4х100 на спине? Забираем»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
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Пловец Климент Колесников прокомментировал свое выступление в полуфинале на дистанции 100 метров на спине на чемпионате России по плаванию и рассказал о своем отношении к изменениям в программе Олимпиады-2028.

По итогам полуфинальных заплывов на чемпионате страны спортсмен занял третье место с результатом 52,91 секунды, уступив лишь Мирону Лифинцеву (52,74) и Павлу Самусенко (52,86).

— Финальный заплыв, в любом случае, будет квалификационным для отбора, это единственная возможность отобраться на чемпионат мира, поэтому нужно будет выкладываться на полную.

— Какие дистанции еще в программе ЧР?

— 50 метров на спине, 50 и сто метров кроль.

— Полтинник на спине увеличивает надежды на олимпийские медали?

— Я доволен, учитывая тот факт, что умею плавать эту дистанцию и у меня хорошо получается. Надеюсь, что до Олимпиады не потеряю форму и там смогу проплыть еще лучше. Так что, да, я рад.

— Мотивацию не растеряли?

— Я в любом случае собирался плавать до Олимпиады, поэтому ничего не меняется.

— Как подводились к этому ЧР?

— Каких-то особых проблем не возникло. Думаю, что в целом план выполнен. Но, как обычно, есть свои недочеты, которые будем исправлять в финале. Я выспался, наконец-то.

— Проблемы со сном, бывает, указывают на перетренированность.

— Да нет, просто у нас тренировки проходят в 11 часов. А сейчас уже, считай, в 9 старт.

— То, что сейчас у нас апрель, а ЧМ будет летом, создает вопросы, как и где готовиться в этот период?

— Нет, никаких, все вопросы тренер решает, я ему просто полностью доверяю, все. Но сначала мне нужно еще проплыть здесь, на чемпионате России. Проплывем, поговорим и уже решим, как и что делать, как двигаться дальше. Пока что работаем.

— Эстафета 4х100 на спине была бы выгодна сборной России?

— Да. Забираем.

Чемпионат России по плаванию проходит в Казани с 13 по 18 апреля.

Климент Колесников
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