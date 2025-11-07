Пловец Корнев: «Отстаем от США и Австралии, потому что надо уходить от старой советской системы»

Чемпион мира в эстафете пловец Егор Корнев в интервью «СЭ» рассказал о причинах отставания российского плавания от некоторых зарубежных стран.

— Как догонять зарубежные сборные? Первое — строить бассейны. Чем больше бассейнов, тем больше поток детей. Чем больше поток детей, тем больше талантов можно из них выбрать. У нас многократно меньше бассейнов, чем в Америке. Вообще несопоставимое количество, особенно тех, которые годные. У них в каждом бассейне еще и стоит очень хорошее оборудование. Тренажеры, восстановление, много техники и разных полезных устройств.

Наконец, у нас университеты не приспособлены к взаимодействию с большим спортом, как у них. Вопрос во всей системе, которую надо заново перестроить, и это тяжело. У них просто больше поток людей. Там, где у нас идет в определенный год рождения, допустим, 10 тысяч детей по всей России и из них до международки доходят 5 человек, у них на каждую дистанцию несколько десятков человек.

Конечно, есть фактор квалификации тренеров. Надо понимать, что люди должны головой соображать — я имею в виду спортсменов. Они должны не просто тренироваться, а анализировать, надо уже уходить из старой советской системы. А специалистов, которые могут внедрить новую систему, нужно готовить.

— А что такое старая система? Тупо проплыть свою дистанцию в бассейне 30 раз и брать количеством, а не позаниматься в зале или теорией?

— Типа того. Методики идут вперед, Андрей Геннадьевич (Шишин, главный тренер сборной. — Прим. «СЭ») прекрасно знает, как это должно выглядеть. Старается сейчас изо всех сил менять. Старые методы уже давно не работают. И давно люди нашли гораздо более действенные способы, как добиться результата. Методики с каждым годом обновляются, статистика. У американцев или австралийцев садятся физики, математики и занимаются со спортсменами, создают 3D-модели, учитывают антропометрию, действие различных сил, закладывают в модель и чуть ли не рассчитывают идеальные углы, под которыми должны быть руки или ноги во время гребка. Тебе не надо ничего придумывать, они уже знают, какой путь для тебя будет самый эффективный, — сказал Корнев «СЭ».