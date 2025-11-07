Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

7 ноября, 12:50

Пловец Корнев: «Отстаем от США и Австралии, потому что надо уходить от старой советской системы»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Чемпион мира в эстафете пловец Егор Корнев в интервью «СЭ» рассказал о причинах отставания российского плавания от некоторых зарубежных стран.

— Как догонять зарубежные сборные? Первое — строить бассейны. Чем больше бассейнов, тем больше поток детей. Чем больше поток детей, тем больше талантов можно из них выбрать. У нас многократно меньше бассейнов, чем в Америке. Вообще несопоставимое количество, особенно тех, которые годные. У них в каждом бассейне еще и стоит очень хорошее оборудование. Тренажеры, восстановление, много техники и разных полезных устройств.

Наконец, у нас университеты не приспособлены к взаимодействию с большим спортом, как у них. Вопрос во всей системе, которую надо заново перестроить, и это тяжело. У них просто больше поток людей. Там, где у нас идет в определенный год рождения, допустим, 10 тысяч детей по всей России и из них до международки доходят 5 человек, у них на каждую дистанцию несколько десятков человек.

Конечно, есть фактор квалификации тренеров. Надо понимать, что люди должны головой соображать — я имею в виду спортсменов. Они должны не просто тренироваться, а анализировать, надо уже уходить из старой советской системы. А специалистов, которые могут внедрить новую систему, нужно готовить.

— А что такое старая система? Тупо проплыть свою дистанцию в бассейне 30 раз и брать количеством, а не позаниматься в зале или теорией?

— Типа того. Методики идут вперед, Андрей Геннадьевич (Шишин, главный тренер сборной. — Прим. «СЭ») прекрасно знает, как это должно выглядеть. Старается сейчас изо всех сил менять. Старые методы уже давно не работают. И давно люди нашли гораздо более действенные способы, как добиться результата. Методики с каждым годом обновляются, статистика. У американцев или австралийцев садятся физики, математики и занимаются со спортсменами, создают 3D-модели, учитывают антропометрию, действие различных сил, закладывают в модель и чуть ли не рассчитывают идеальные углы, под которыми должны быть руки или ноги во время гребка. Тебе не надо ничего придумывать, они уже знают, какой путь для тебя будет самый эффективный, — сказал Корнев «СЭ».

Егор Корнев.«Я как идущий к реке, мне этот мир абсолютно понятен». 21-летний русский пловец отказался от переезда в Америку

1

  • Nik

    точно, надо садится на допинг

    07.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Плавание
    Егор Корнев
    Читайте также
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя