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Пловец Коротышкин о выступлении россиян в нейтральном статусе: «Каждый делает свой выбор сам»

Руслан Минаев
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Серебряный призер Олимпийских игр по плаванию Евгений Коротышкин поделился мнением о выступлении россиян в нейтральном статусе.

Ранее российский пловец Евгений Рылов заявил, что будет выступать только под российским флагом.

«Каждый спортсмен выбирает свой путь. Международные старты очень важны в карьере спортсмена. Вариться в собственном соку никому не хочется, хочется ставить планку выше. Таких спортсменов, как Рылов, которые не хотят получать нейтральный статус в связи с нынешней повесткой, можно и нужно понять. Женя изначально высказал свое мнение и продолжает придерживаться его. Он не готов выступать без флага. Похвально, что он держит свое слово, это вызывает уважение. Заставить никого нельзя. Каждый вправе делать свой выбор сам», — цитирует Коротышкина Metaratings.ru.

Евгений Рылов. «Хочу выступать под флагом России». Евгений Рылов отказался от нейтрального статуса

Источник: Metaratings.ru
Евгений Коротышкин

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