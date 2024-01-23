Пловец Минаков не готов принять нейтральный статус ради участия в Олимпиаде

Российский пловец Андрей Минаков рассказал, что не готов пойти на принятие нейтрального статуса, чтобы его допустили до участия в Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже.

«Да, пропуск чемпионата мира был ожидаем. Решают не столько другие страны, сколько получение нейтрального статуса. В нынешних условиях я не готов пойти на такое», — цитирует Минакова РИА «Новости».

Осенью 2023 года World Aquatics разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. В настоящее время статусом нейтрального спортсмена из россиян обладает только пловец Иван Гирев.

Сообщалось также, что россиянам и белорусам запрещено выступать в дуэтах или групповых стартах в синхронном плавании, в водном поло, а также в синхронных прыжках в воду и эстафетах в плавании.