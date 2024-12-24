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Плавание

Сегодня, 16:41

Пловец Пригода объяснил свой недовольный вид на пьедестале с американкой Кинг

Камила Абдурахманова
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Российский пловец Кириил Пригода рассказал, почему у него был недовольный вид Кирилла Пригоды во время церемонии награждения серебром чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

«На награждение выходил с мыслями о том, что у меня впереди еще эстафета. Настраивался поработать на команду, поэтому было не до эмоций и радости — была задача выложиться в эстафете, что и получилось. Очень рад, что так сложилось. Если на этом награждении я не улыбаюсь, то есть фотография с последнего дня, там я с улыбкой. Тогда уже можно было расслабиться», — сказал Пригода ТАСС.

Во время чемпионата мира в Будапеште организаторы объединяли церемонии награждения победителей и призеров мужских и женских дистанций. Пригода и Кинг оказались на одной ступени пьедестала во время вручения медалей на дистанции 100 м брассом. Оба во время церемонии стояли с недовольным видом.

Источник: ТАСС
Плавание
Кирилл Пригода
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