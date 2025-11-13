Пригода о чемпионате России: «Хочется за отработанную смену поставить себе четверку или пятерку»

Чемпион мира Кирилл Пригода оценил свои результаты на чемпионате России.

«Я доволен проделанной работой. Обстановка максимально рабочая, и хочется за отработанную смену поставить себе четверку или пятерку. Сезон на короткой воде очень интересный и является приятным дополнением к сезону длинной воды. Участие в нем не обязывает иметь высокую физическую тренированность, а больше стабильное эмоциональное состояние, навык высокой концентрации и гимнастический тонус», — цитирует Пригоду ТАСС.

На турнире в Казани Пригода завоевал пять золотых медалей.