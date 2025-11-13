Видео
Плавание

13 ноября, 09:25

Пловец Пригода спокойно отреагировал на побитие его рекорда мира

Анастасия Пилипенко

Российский пловец Кирилл Пригода не расстроился из-за побития его рекорда мира.

«Честно, отрицательных эмоций как таковых нет. Да, рекорд отобрали, но все прекрасно знаем, что ничего вечного не бывает. Это, наоборот, подстегивает больше работать и попытаться вновь забрать это достижение к себе в карман. Что из этого получится, посмотрим, потому что работу для этого нужно проделать большую. Но рекорд мира — это не цель, а бонус», — цитирует Пригоду ТАСС.

На этапе Кубка мира в Торонто 26 октября нидерландец Каспар Корбо установил новый рекорд на дистанции 200 м брассом. Он преодолел ее за 1 минуту 59,52 секунды, побив прежнее достижение Пригоды.

Россиянин установил рекорд на чемпионате мира в Ханчжоу в 2018 году, показав результат 2 минуты 0,16 секунды.

Источник: ТАСС
1

  • echo2011

    Не просто побил рекорд мира,а первым в мире выплыл на этой дистанции из двух минут.

    13.11.2025

    Плавание
    Кирилл Пригода
