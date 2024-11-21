Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 10:27

Рылов не выступит на чемпионате России на короткой воде

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов пропустит чемпионат России на короткой воде.

Соревнования пройдут с 21 по 26 ноября в Санкт-Петербурге.

«Всем участникам чемпионата России желаю удачи и легкой воды. К сожалению, по определенным причинам я не смогу принять участия в чемпионате России», — написал Рылов в своем Telegram-канале.

В случае прохождения необходимых нормативов по итогам чемпионата России пловцы смогут претендовать на участие в чемпионате мира в Будапеште, который пройдет с 10 по 15 декабря.

Евгений Рылов

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание на юге России
Российские футболисты сами рассказывают сколько тратят на жизнь. Врут?
Сборная легионеров КХЛ выступит на Кубке Первого канала
На Западе всё чаще задумываются о замене Зеленского. И вот почему
Песков сообщил о подготовке к проведению прямой линии Путина в декабре
Футболист сборной США Пулишич отпраздновал гол танцем Трампа
Сегодня
Вчера
Неделя