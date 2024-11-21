Рылов не выступит на чемпионате России на короткой воде

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов пропустит чемпионат России на короткой воде.

Соревнования пройдут с 21 по 26 ноября в Санкт-Петербурге.

«Всем участникам чемпионата России желаю удачи и легкой воды. К сожалению, по определенным причинам я не смогу принять участия в чемпионате России», — написал Рылов в своем Telegram-канале.

В случае прохождения необходимых нормативов по итогам чемпионата России пловцы смогут претендовать на участие в чемпионате мира в Будапеште, который пройдет с 10 по 15 декабря.