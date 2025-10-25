Видео
Плавание

25 октября, 15:20

Пловец Степанов рассказал о споре с бабушками в больнице: «Мне говорят, что спортсмены халдеи на государственных харчах. Я вскипел»

Пловец Степанов рассказал о споре с бабушками в больнице
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Многократный чемпион России по плаванию на дистанциях 800 и 1500 метров Александр Степанов в разговоре с «СЭ» рассказал о споре с бабушками в больнице.

— Зачем смотреть российское плавание? А я не знаю. Но парни у нас сейчас выиграли чемпионат мира, и видно, что люди смотрят видео про это, лайкают, в них пробуждаются эмоции. Не меньше, чем мои видео про скуфа. (Смеется.) Россия после долгого отсутствия на международной арене уверенно залетела на пьедесталы — такое людям нравится. Момент с комплексной эстафетой, когда наши установили рекорд чемпионатов мира, — очень сильный.

Вообще тут можно более глубокий вопрос задать — что спорт и я лично привносим в жизни людей. Я тут недавно проходил УМО в обычной поликлинике — нам всегда говорят идти без очереди, потому что 20 врачей за день иначе не пройдешь, много времени мы не занимаем. И вот подхожу я к кабинету окулиста, там сидят две бабушки.

Говорю — мне вот зайти штамп поставить, я спортсмен, УМО прохожу. И мне прилетело: «Спортсмен? А, это халдеи, которые на государственные харчи живут? И ни хрена не приносят!» Я вскипел — мол, да я сам с радостью бы не проходил, но мне пришлось из другого города несколько часов ехать. Слово за слово — начался разговор, а что кто принес полезного стране.

Тогда я в итоге прошел, но когда из больницы вышел, задумался — а что реально спортсмены приносят стране? По сути мало кто еще делает столько для естественного объединения людей, патриотизма, как спортсмены своими победами. Да даже видео со мной кому-то принесло радость. Моя девушка написала после того рилса: «Сидела грустная, ты мне поднял настроение».

В СССР при коммунизме всех тоже объединяли. Тогда какая цель заявлялась — ты должен работать на благо государства. Даже если это промывание мозгов, это все равно работало. Но когда заводчанину было тяжело и он задумывался «зачем я вообще работаю?», то мог включить телевизор, посмотреть хоккей — и почувствовать гордость за страну. Думаю, это даже повышало работоспособность, — сказал Степанов.

Александр Степанов.«В воскресной школе учили разбирать «калаши» и драться — я ушел». Истории от пловца-«скуфа» Степанова

5

  • ivan.wanix

    Ради подобных тебе ушлёпков даже я бы ничего и никого не сплачивал. С тобой рядом срать - и то, противно!Ё )))

    03.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    к учителям и преподавателям в данный момент отношение со стороны государства даже хуже, чем к врачам. на этом фоне нейтралам от спорта молчать бы в тряпочку...

    25.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Дико извиняюсь, но хотелось бы уточнить: а какую страну сплачивают эти гордые нейтральные спортсмены в модных голубых купальниках и под патриотичнейшим белым флагом?

    25.10.2025

  • Gogy

    доктор тоже приносит пользу народу и государству,но его зряплата гораздо меньше стипендии объединителя людей

    25.10.2025

  • alex2999

    Почаще себе это говори, а то даже сам сомневаешься... А свою девушку мог бы порадовать и другим способом...

    25.10.2025

    Плавание
