Пловец Степанов рассказал о зарплатах в сборной России

Двукратный победитель Универсиады и рекордсмен России на дистанции 800 метров Александр Степанов в интервью «СЭ» рассказал о том, насколько остро стоит финансовый вопрос для российских пловцов.

— Что тебя держит в родном городе?

— Мне здесь очень нравится. Бассейн — в двух шагах. В Москве на квартиру у бассейна я выложу 100 тысяч в месяц. Я сейчас копил на квартиру — купил на восьмом этаже, видно весь город, каланчу, все как на ладони... А так держит семья, тренер. Я бы за тренером в другой город переехал. У нас немного рушится бассейн. Ты можешь плавать и видеть кусочки неба. С другой стороны полстены выпало.

— Долго копил на квартиру?

— Я просто особо не тратил. Жил с родителями — еда, жилье от них. В рестораны ходить не люблю, домосед. Погулял вечером — и хорошо. У меня есть одноклассники в Москве, Питере, они приезжают, и им делать в Рыбинске нечего. Хотя знакомые ребята, переехавшие в другие города, наоборот, хотят доучиться — и обратно домой переехать. У моего дома роща шикарная. Выходишь на балкон — душа радуется, детские воспоминания. И девушка из Москвы сейчас переехала и говорит, что так тихо, наконец-то в ушах не звенит.

Мне никто не верит, но я сам не знаю, сколько зарабатываю. Ставка в сборной — 45-50 тысяч, есть зарплаты от разных регионов, всем надо на разные карты... От универа 30 тысяч приходит, за счет президентских грантов. Я просто не брался считать. Когда-то следил, потом перестал.