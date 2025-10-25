Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

25 октября, 15:00

Пловец Степанов рассказал о зарплатах в сборной России

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Двукратный победитель Универсиады и рекордсмен России на дистанции 800 метров Александр Степанов в интервью «СЭ» рассказал о том, насколько остро стоит финансовый вопрос для российских пловцов.

— Что тебя держит в родном городе?

— Мне здесь очень нравится. Бассейн — в двух шагах. В Москве на квартиру у бассейна я выложу 100 тысяч в месяц. Я сейчас копил на квартиру — купил на восьмом этаже, видно весь город, каланчу, все как на ладони... А так держит семья, тренер. Я бы за тренером в другой город переехал. У нас немного рушится бассейн. Ты можешь плавать и видеть кусочки неба. С другой стороны полстены выпало.

— Долго копил на квартиру?

— Я просто особо не тратил. Жил с родителями — еда, жилье от них. В рестораны ходить не люблю, домосед. Погулял вечером — и хорошо. У меня есть одноклассники в Москве, Питере, они приезжают, и им делать в Рыбинске нечего. Хотя знакомые ребята, переехавшие в другие города, наоборот, хотят доучиться — и обратно домой переехать. У моего дома роща шикарная. Выходишь на балкон — душа радуется, детские воспоминания. И девушка из Москвы сейчас переехала и говорит, что так тихо, наконец-то в ушах не звенит.

Мне никто не верит, но я сам не знаю, сколько зарабатываю. Ставка в сборной — 45-50 тысяч, есть зарплаты от разных регионов, всем надо на разные карты... От универа 30 тысяч приходит, за счет президентских грантов. Я просто не брался считать. Когда-то следил, потом перестал.

Александр Степанов.«В воскресной школе учили разбирать «калаши» и драться — я ушел». Истории от пловца-«скуфа» Степанова

4

  • Федор

    Как же ты квартиру купил??? Копитель херов. Но то , что в родном городе молодец.

    26.10.2025

  • Александр Иванов

    ""У нас немного рушится бассейн. . С другой стороны полстены выпало."" Пенсии и зарплата -200 евро ..Вот так и вся страна, но некоторые считают , что прекрасно

    25.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Ну раз не считаешь, то не бедствуешь, ИМХО

    25.10.2025

  • Дмитрий Х.

    Отсюда 50, отсюда 30, ещё 30, ещё не знаю откуда 50, неплохо..

    25.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Плавание
    Читайте также
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя