Покровская назвала главных соперников сборной России на азиатских турнирах по водным видам спорта

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала «СЭ» возможный переход в Азиатскую федерацию плавания.

«Если мы туда войдем, Китай и Япония будут соперниками. Хотя, мне кажется, что Япония будет не в восторге. Но Китай — это наши первые соперники. Китай на последнем чемпионате мира был чемпионом. И Япония, которая была третья. Как уровень соревнований может быть ниже? Когда в Европе только Италия и Украина, которая гораздо слабее», — сказала Покровская корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В конце августа президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что Российская федерация прыжков в воду (РФПВ) может в будущем перейти в азиатскую федерацию.

В воскресенье, 4 декабря президент РФПВ Станислав Дружинин рассказал, что организация ведет переговоры с Международной федерацией плавания (FINA) по вопросу перехода в Азиатскую федерацию плавания.