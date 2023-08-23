Попов считает, что пловчиха Чикунова показывает силу русского духа

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов заявил, что рекордсменка мира на дистанции 200 м в плавании брассом Евгения Чикунова показывает силу русского духа, однако ей еще есть над чем работать.

«В плавании россиянам ничто не мешает ставить мировые рекорды. Практика показывает, что международная федерация их утверждает. Женя молодец, что установила рекорд, она показывает силу русского духа, надо идти вперед, ей еще есть над чем работать. Не могу сказать, что нынешнее поколение пловцов является сильнейшим, мы ведь тоже показывали приличные результаты», — приводит слова Попова ТАСС.

21 апреля Чикунова установила рекорд мира, показав результат 2 минуты 17,55 секунды.

18-летняя Чикунова является серебряным призером чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом. Также на ее счету серебро чемпионата Европы в комбинированной эстафете.