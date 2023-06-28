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Плавание

Сегодня, 16:50

Попов считает, что российским спортсменам не стоит опускать руки из-за отстранения от турниров

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион Александр Попов поделился советом с российским спортсменами, которые лишены возможности выступать на международных соревнованиях.

«У нас в плавании это, наверное, чуть проще, нежели в прыжках в воду, поскольку есть возможность устанавливать рекорды мира. Этого нам точно никто не может запретить. И двигаться, я считаю, пока нет никакой реальной альтернативы, нужно именно в этом направлении», — цитирует Попова RT.

Российские пловцы отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой World Aquatics с марта 2022 года.

В марте 2023-го МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к турнирам российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1167766-popov-plavanie-sankcii
плавание
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